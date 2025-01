Caminhos da Reportagem volta à TI Yanomami dois anos após crise

Para mostrar o que mudou nesse período, a edição Yanomami: sonhos que resistem destaca como o governo e os indígenas trabalham para impedir a entrada de novos garimpeiros no território. O episódio do programa jornalístico é apresentado na telinha da emissora pública nesta segunda (20), às 23h. A produção inédita pode ser acompanhada no app TV Brasil Play e fica disponível no YouTube do canal.

Nilton Tubino, chefe da Casa de Governo, estrutura criada para organizar e monitorar as ações federais dentro do território Yanomami, afirma que a presença permanente do poder público é a principal barreira contra os invasores. "A gente tem a estratégia direta de combate ao garimpo e tem outra iniciativa também muito importante: sufocar o apoio logístico ao garimpo, que é evitar a chegada de alimentação, combustível e aeronaves", explica.

