Chuvas fortes deixam São Paulo em estado de atenção para alagamentos

Uma forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo no fim da tarde desta quinta-feira (16) provocou alguns pontos de alagamentos e deixou mais de 39 mil residências sem energia, segundo boletim divulgado às 18h30 pela Enel, sigla da empresa Entidade Nacional de Energia Elétrica.

Por causa do mau tempo, a Defesa Civil decretou estado de atenção para alagamentos em todas as regiões de São Paulo, o que funcionou entre 17h04 e 19h07.

Na cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, um carro foi arrastado pela chuva e caiu em um córrego. O motorista foi resgatado com ferimentos leves.

Intensidade

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), não houve transbordamentos ou rajadas de vento significativas durante o estado de atenção na capital paulista.

O CGE informou que as fortes chuvas na capital paulista foram consequência de áreas de chuva vindas do interior e que atuaram com forte intensidade em vários bairros da cidade.