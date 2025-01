Festival de cinema em Salvador exibe filmes brasileiros independentes

A Sala Walter da Silveira, em Salvador, recebe a partir desta quarta-feira (15) a primeira edição do Festival Os Filmes que eu Não Vi, que apresenta produções brasileiras independentes. Durante os cinco dias de programação, serão exibidas 17 produções de diversas partes do país que ainda não tinham chegado a uma janela de exibição na TV, no cinema ou em plataformas de vídeo por demanda.