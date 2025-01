Com apenas 1% de ocorrência, Brasil erradica sub-registro de nascimento

O sub-registro de nascimento no País foi erradicado com marca de 1,31%, bem abaixo dos 5% da meta do milênio estipulada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em consideração ao número de crianças sem documento.

Levantamento foi realizado pelos cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas (RCPN), com o total de 7.225 unidades espalhadas em todas as regiões do País. Os dados foram contabilizados até o dia 30 de novembro de 2024.