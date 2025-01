Defesa Civil interdita local de incêndio no Camelódromo do Rio

A Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro interditou por tempo indeterminado a região do complexo comercial da Uruguaiana, conhecido como Camelódromo, no centro da capital fluminense, onde neste domingo (12) começou, por volta das 10h, um incêndio que atingiu parte dos boxes. As A Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro interditou por tempo indeterminado a região do complexo comercial da Uruguaiana, conhecido como Camelódromo, no centro da capital fluminense, onde neste domingo (12) começou, por volta das 10h, um incêndio que atingiu parte dos boxes. As chamas se concentraram em lojas próximas ao cruzamento da Rua dos Andradas com a Rua Senhor dos Passos, perto da entrada da estação do Metrô. Não houve registro de vítimas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), a decisão foi em decorrência do incêndio de grande proporção atingir uma área aproximada de 30x40 metros do mercado localizado no Centro do Rio. “O complexo comercial foi isolado com fita e equipes da Subprefeitura do Centro e do Centro Histórico e Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização foram acionados para tomarem as providências cabíveis”, indicou em nota.

Nesta segunda-feira, os bombeiros ainda foram para o local e encerraram os trabalhos às 13h20. “Já não tem risco de incêndio. A gente passou a madrugada inteira realizando a previsão aqui, monitorando alguns focos jogando mais água, fazendo o rescaldo que nesses incêndios é normal, a gente leva muitas horas nesse processo pós incêndio e, agora, a gente está deixando o local e a segurança do local a cargo da autoridade municipal,” disse à Agência Brasil, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Major Fábio Contreiras. O major destacou que bombeiros da Coordenadoria de Drones utilizaram esses equipamentos para identificar os locais de calor e focos do incêndio, o que favoreceu muito a agilidade do combate. Causas Conforme explicou, pelo que foi encontrado pelos bombeiros não é possível avaliar o que teria provocado o fogo no local. “As nossas equipes chegaram aqui ontem por volta das 10h10 da manhã, já encontraram alguns focos de incêndio distribuídos, então não teve um incêndio no seu início. Esse é um trabalho que a gente aguarda. Ontem mesmo a Polícia Civil já esteve aqui com a gente e iniciou o trabalho de averiguação, apuração e investigação, que deve ser concluído nos próximos dias. Este trabalho está agora realmente direcionado para a Polícia Civil.

No incêndio, as chamas se concentraram em lojas próximas ao cruzamento da Rua dos Andradas com a Rua Senhor dos Passos, perto da entrada da estação do Metrô. A área foi cercada pela Defesa Civil do Município para impedir a passagem de pessoas e além da Polícia Militar, agentes da Guarda Municipal estão na área do complexo comercial para apoiar o isolamento. “[O cerco] Está atingindo uma área superior à queimada, uma área além, porque a gente sabe que o incêndio em si e a fumaça pode também atingir outras regiões e transportar calor. Basicamente quase todo o mercado popular aqui, não é total, em algumas áreas a população tem acesso próximo, mas a grande parte do mercado foi isolado por segurança e por precaução. Provavelmente no dia de hoje vai haver avaliações por parte do corpo técnico de engenharia da prefeitura e a partir dali, vão aumentar ou reduzir esta interdição”, adiantou o porta-voz. “Os lojistas, obviamente, querem acessar o local, mas estão colaborando e entendendo a necessidade que a gente tem de garantir a segurança, principalmente, para eles poderem retornar o trabalho deles do dia a dia”, observou o major.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) “está ciente da situação e possui um processo ajuizado sobre o caso”. O porta-voz dos Bombeiros, major Fábio Contreiras, disse que além dos 10 quartéis com 60 militares, logo nos primeiros combates ao fogo, o trabalho contou com a participação de equipes da coordenadoria de drones, que ajudaram a mapear as partes mais quentes, onde era necessário um combate mais elaborado. Foram ainda para o local diversas unidades com suprimento de água. “Para que não faltasse água em nenhum momento. Após a chegada das equipes, em torno de 15 a 20 minutos, a gente já tinha o incêndio controlado e cercado”, contou.

Investigações A Polícia Civil informou que as causas do incêndio estão sendo investigadas. Inicialmente o caso foi registrado na 4ª DP (Presidente Vargas), mas por causa da circunscrição do incêndio, foi encaminhado para a 1ª DP (Praça Mauá) que agora está à frente das investigações. “O caso é investigado pela 1ª DP (Praça Mauá). A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer as causas do incêndio”, apontou. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais militares do 5º BPM continuam no entorno do complexo comercial, onde ontem deram apoio ao combate dos bombeiros. Os agentes isolaram a área para que a perícia fosse realizada. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, que foi ao local neste domingo e lembrou que essa não foi a primeira vez que o local foi atingido por um incêndio.” No meu outro governo teve um incêndio aqui. Não dá para dizer de quem é a responsabilidade. Acho que agora surge aqui uma oportunidade para a gente fazer uma coisa mais definitiva e de mais qualidade”, indicou em entrevista no local do incêndio.