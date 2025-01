Diretores de escolas têm até este domingo para enviar diagnóstico

Diretores de unidades de ensino brasileiras devem preencher o “Questionário Diagnóstico das Escolas de 2024” até este domingo (12). O envio dessas informações precisa ocorrer por intermédio da ferramenta interativa do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) . “Com a ferramenta, o MEC conhecerá as necessidades de cada escola, favorecendo a construção de um planejamento de acordo com sua realidade”, apontou a Pasta.