TO: Marinha usa drones aéreos e embarcações na busca por desaparecidos

A Marinha suspendeu os trabalhos de mergulho e uso de drones subaquáticos na busca por desaparecidos do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). A suspensão se deve à necessidade de controle da vazão do volume da Usina Hidrelétrica de Estreito, operada pelo Consórcio Estreito Energia (Ceste).

De acordo com a assessoria de comunicação do Comando do 4° Distrito Naval, que coordena os trabalhos, as buscas nesta sexta-feira estão ocorrendo apenas com a utilização de drones aéreos e embarcações.