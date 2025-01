Sesc Verão chega à 30ª edição com atividades gratuitas em São Paulo

O Sesc São Paulo realiza a 30ª edição do Sesc Verão, de 4 de janeiro a 16 de fevereiro, com atividades gratuitas em todas as unidades do estado. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a prática de esportes, atividades físicas e contempla diversas modalidades.

No Sesc Consolação, localizado no centro da capital paulista, os destaques da programação incluem a presença de atletas reconhecidos do esporte nacional. O público poderá conhecer a trajetória e participar de vivências e demonstrações ao lado de atletas como Júlia Soares (ginástica artística), Suelen Altheman (judô), Carol Meligeni (tênis) e Rogerinho R9 (futebol de amputados).

Para quem tem interesse no triatlo, o técnico Diego Marchezani conduzirá uma preparação, ainda este mês, para uma prova que ocorrerá em fevereiro com organização do Sesc Consolação. A prova terá corrida no Elevado Presidente João Goulart (Minhocão), ciclismo na área de convivência e natação na piscina do Sesc Consolação.

O público terá ainda acesso a diversas modalidades em aulas abertas e vivências. Também no Sesc Consolação, haverá aulas de Yin Yoga e de Ritmos Baianos, que devem animar o pré-carnaval na cidade. A unidade vai promover aulas de ginástica natural - um método com mais de 40 anos de pesquisa, criado e difundido por Álvaro Romano, com influências de artes marciais, movimentos dos animais, conhecimentos da educação física e do hatha yoga.