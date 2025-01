TV Brasil celebra 2025 com shows do Aliança Global Festival

Para embalar a chegada de 2025, amostra os melhores momentos dos shows de grandes nomes da música nacional nesta terça, dia 31 de dezembro, a partir das 23h. As apresentações foram gravadas pelo canal público durante o Aliança Global Festival, em novembro, no Rio de Janeiro.

O especial tem uma breve interrupção para a contagem regressiva da virada de ano, à meia-noite, e, logo em seguida, o compacto dos espetáculos anima o público na telinha. A faixa com as principais das atrações musicais do evento que fez parte da agenda do G20 vai ao ar na TV Brasil até as 4h da manhã.