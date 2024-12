Capitais do país terão chuvas isoladas e céu nublado no Réveillon

A noite de Réveillon será de calor, céu nublado e chuvas isoladas nas capitais do país. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Quem vai passar a virada do ano no Rio de Janeiro e na maior parte das cidades do Nordeste - Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza) - o guarda-chuva pode ser dispensado. Apesar das nuvens, não previsão de chuva. Mas a hidratação vai ser fundamental: temperaturas máximas devem variar entre 30 e 32º C.

Teresina e São Luís são exceções no Nordeste, com alguma possibilidade de chuva isolada durante a noite. Mas as temperaturas máximas devem ficar acima dos 30º C também. O cenário se repete em quase todo o país: calor, muitas nuvens, chuvas isoladas e possibilidade de trovoadas. É o caso das demais capitais do Centro-Oeste, do Norte, do Sudeste e de Porto Alegre.

Na Região Sul, Curitiba e Florianópolis têm situações um pouco distintas, porque as temperaturas máximas ficam abaixo da média nacional: 25 e 26º C, respectivamente. O mesmo ocorre em São Paulo (27º), Belo Horizonte (26º) e Brasília (28º). Por outro lado, Boa Vista, em Roraima, chama a atenção para o valor alto da temperatura máxima prevista para a noite de Réveillon: 38ºC.

Previsão da semana

O Inmet divulga a previsão de chuvas para o período entre 30 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025. Na Região Norte, áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade provocam pancadas de chuva ao longo da semana, com acumulados acima de 30 mm. As chuvas podem superar 80 mm em áreas pontuais do Amazonas, Pará e sul do Tocantins. No Amapá, há previsão de acumulados superiores a 100 mm. No norte do Pará e em grande parte de Roraima, os acumulados de chuva deverão ficar abaixo de 20 mm.

Na Região Nordeste, a previsão indica que na faixa leste e norte da região, há possibilidade de chuvas fracas. Na maior parte do interior, o tempo permanecerá quente e com baixa probabilidade de chuva. No oeste da Bahia, do Piauí e Maranhão, espera-se acumulados acima de 40 mm.