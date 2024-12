Corpo de Bombeiros e Polícia Civil vistoriam fogos de Copacabana

As dez balsas de onde serão disparados os fogos de artifício do Réveillon de Copacabana já foram vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Civil e estão aprovadas para o espetáculo. Este ano, cerca de 2,5 milhões de pessoas devem acompanhar a virada do ano em Copacabana, de acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro. Além da queima de fogos, haverá As dez balsas de onde serão disparados os fogos de artifício do Réveillon de Copacabana já foram vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Civil e estão aprovadas para o espetáculo. Este ano, cerca de 2,5 milhões de pessoas devem acompanhar a virada do ano em Copacabana, de acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro. Além da queima de fogos, haverá shows de grandes nomes da música brasileira como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta.

"Os oficiais analistas percorreram cada uma das dez balsas, verificando o distanciamento entre os artefatos, o calibre, a inclinação e se ​o posicionamento estava conforme o layout que foi apresentado pelos organizadores. O resultado é que está em conformidade​. ​A partir de agora​, o próximo passo é a corporação emitir autorização para queima de fogos em Copacabana", afirmou o ​​porta-voz dos bombeiros, major Fábio Contreiras.

Por enquanto, as balsas estão atracadas na Ilha do Governador, na zona norte da capital, aguardando o momento de serem levadas para a orla de Copacabana. O espetáculo de fogos terá duração total de 12 minutos. Mas a contagem regressiva já promete emocionar o público presente, com um "balé de lasers", ao som de grandes sucessos da música brasileira e internacional. A cidade do Rio terá shows pirotécnicos em outros dois pontos: na Praia do Flamengo e na Igreja da Penha. Treze palcos foram instalados em diversos pontos da cidade, incluindo os três de Copacabana, para a apresentação de 55 atrações musicais. Outras cidades Agentes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros também avaliam os projetos de pirotecnia e vistoriam 66 espetáculos que serão realizados durante a noite de Réveillon em 21 municípios do estado do Rio de Janeiro. A soma inclui festas públicas e também eventos privados, como de hotéis e clubes.