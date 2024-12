Caminhos da Reportagem celebra 112 anos de nascimento de Luiz Gonzaga

O Caminhos da Reportagem desta semana celebra os 112 anos de nascimento de Luiz Gonzaga, o eterno Rei do Baião, com uma edição especial sobre a vida e a obra dele. O Caminhos da Reportagem desta semana celebra os 112 anos de nascimento de Luiz Gonzaga, o eterno Rei do Baião, com uma edição especial sobre a vida e a obra dele.

Paulo Wanderley, pesquisador da obra do mestre, afirma que através das canções do Gonzagão, as pessoas recriam memórias afetivas e sensoriais. "Em tudo a gente lembra do Seu Luiz Gonzaga. Seja no São João, seja na culinária nordestina, seja nas nossas vestimentas", afirma.

Nascido em 13 de dezembro de 1912, em Exu, Pernambuco, Luiz Gonzaga transformou o baião, o xote e o xaxado em símbolos da música brasileira. A UERN TV, parceira da TV Brasil na Rede Nacional de Comunicação Pública, foi até a cidade natal do músico para mostrar o legado deixado por ele na cultura e na música popular brasileira. Com sua sanfona inseparável, chapéu de couro e letras que retratam a vida e as paisagens do sertão, Gonzaga conquistou corações e levou a cultura do Nordeste do Brasil para o mundo.

Todos os anos, desde 2012, a cidade de Exu se banha na cultura gonzagueana no mês de dezembro. A cidade recebe turistas, forrozeiros e amantes da obra do rei do baião. O sanfoneiro Targino Gondim ressalta que “o poder da obra de Luiz Gonzaga é imenso”. Assim como ele, vários artistas dão depoimentos emocionados sobre a grandeza e a generosidade do legado do mestre. “A ideia central de Luiz Gonzaga era para que houvesse distribuição de renda, para que acabasse a pobreza, a fome, a seca, a má vontade política. Todos esses protestos estão na música dele”, afirma Andrews Ferreira, cantor que vive o Gonzagão em shows pelo Nordeste. O Caminhos da Reportagem conta ainda a história do Projeto Asa Branca, mantido pela Fundação Gonzagão, que há 20 anos ensina crianças do sertão a tocar sanfona. Mariana Santana, fundadora do projeto, conta que as crianças aprendem a manusear o instrumento em menos de dois meses. “Mexe com a alma, é muito lindo”, afirma emocionada.