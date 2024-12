Lobo-marinho é avistado em Maricá, no Rio de Janeiro

Na manhã do domingo, o mamífero aquático surpreendeu banhistas na Praia de São Francisco, em Niterói. O lobo-marinho chegou à praia pela Baía de Guanabara e permaneceu no local apenas por alguns minutos, antes de seguir novamente para o mar, segundo informações da prefeitura de Niterói.

Na última quarta-feira (18), um lobo-marinho surgiu nas areias da Praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, e voltou ao mar na sexta-feira (20). Como a migração dessa espécie é incomum nessa época do ano, acredita-se que se trata do mesmo indivíduo encontrado em Niterói. A prefeitura, no entanto, informa que não “é possível afirmar que seja o mesmo animal que esteve por uns dias nas areias de Ipanema”.

Em nota, a prefeitura recomenda cautela diante da presença do animal.

“A Guarda Ambiental de Niterói explica que, em caso de aparição de animais, as pessoas não devem se aproximar e nem oferecer qualquer tipo de alimento. As equipes devem ser acionadas pelo número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) para isolar a área e tomar as providências necessárias”.