Série da TV Brasil ganha prêmio internacional

A série Nos Caminhos dos Viajantes, da TV Brasil, venceu a categoria Ambiente do Prêmio Televisión América Latina (TAL) 2024. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (19/12). A iniciativa tem como propósito reconhecer a produção de conteúdo de qualidade dos canais públicos do continente latino-americano. Além disso, a emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) concorria em mais três categorias nessa edição.

Nos Caminhos dos Viajantes

A produção refaz algumas das primeiras expedições científicas sobre a beleza e a diversidade dos ecossistemas brasileiros. Com o ponto de partida as trilhas descritas naturalistas do século XIX, o programa da TV Brasil viajou pelas trilhas paradisíacas de Fernando de Noronha e Abrolhos, passando pelo litoral do Rio de Janeiro até chegar às imponentes montanhas de Minas Gerais. Assista a todos os episódios.