Polícia do Rio faz operação contra contra criminosos do Pará

A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz uma operação para prender criminosos de outros estados que atuam na cidade. Neste domingo (22), policiais civis da 124ª DP, de Saquarema, Região dos Lagos, e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), participaram da Operação Antevéspera, contra traficantes do Pará. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), os criminosos atuam na área do município de Jaconé.