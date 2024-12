Natal terá ação social inter-religiosa na capital paulista

Na manhã do Natal (25), uma ação social inter-religiosa oferecerá um café da manhã para cerca de 400 pessoas em situação de vulnerabilidade social, na zona leste da capital paulista, no Centro Comunitário Santa Dulce dos Pobres. Essa é mais uma edição da iniciativa realizada todos os anos.

“A importância desse café da manhã é proporcionar aos nossos irmãos de rua, um momento no qual eles são um pouco mais acolhidos e ouvidos. Enquanto muitas pessoas estão em suas casas com suas famílias e com suas mesas fartas nesta época do ano, muitos não têm o que comer. Numa data tão especial para nós cristãos, que é a comemoração do nascimento de Jesus, eu e outros líderes religiosos estamos tentando fazer o dia dessas pessoas ser um pouco mais feliz”, disse, em nota, o pastor da Igreja Inclusiva Habitar Leandro Rodrigues.

Representante da chamada teologia inclusiva, a igreja cristã Habitar apresentará o espetáculo musical “O Messias Prometido”, no próximo domingo (22), às 18h, com entrada gratuita, na sede da Barra Funda. A instituição acolhe a comunidade LGBT+ sem restrições em relação às suas orientações sexuais e identidades de gênero.

O elenco da peça conta com a atriz Andy Sodré, uma mulher trans, que interpreta Maria, mãe de Jesus. “Por ser o exemplo de mulher a ser seguido, Maria pode ser representada por todas as mulheres, sejam elas cis, trans, solteiras, casadas, mulheres que sofrem”, disse o pastor.