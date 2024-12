Xodó de Cozinha recebe o engenheiro ambiental Lucas Chiab

No terceiro episódio inédito do Xodó de Cozinha, que aexibe neste sábado (21), às 13h, a chef Regina Tchelly recebe o engenheiro ambiental Lucas Chiabi. Fundador do Ciclo Orgânico, primeiro serviço de coleta e compostagem de resíduos orgânicos residenciais do Brasil, o convidado bate um papo com a apresentadora e prepara três receitas à base de brócolis.