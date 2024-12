Lula passará por nova cirurgia na cabeça nesta quinta-feira

Dois dias após cirurgia de emergência na cabeça para drenar um hematoma, presidente será submetido a procedimento complementar para bloquear fluxo de sangue no cérebro, informou Hospital Sírio-Libanês.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será submetido na manhã desta quinta-feira (12/12) a um novo procedimento complementar à cirurgia realizada na terça-feira para drenar um hematoma na cabeça, informou a equipe médica que cuida dele no Hospital Sírio-Libanês. Segundo o comunicado, Lula passará por um procedimento de embolização da artéria meníngea média, uma veia da cabeça. A embolização de artéria é um procedimento minimamente invasivo para interromper propositalmente o fluxo sanguíneo em uma parte do corpo, de modo a prevenir a formação de coágulos e a ocorrência de hemorragias, reduzir desconforto e inchaço. Após o procedimento, os médicos farão uma coletiva de imprensa, prevista para as 10h. Segundo a equipe médica, Lula passou esta quarta-feira (11/12) "bem, sem intercorrências, fez fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares". Acidente em outubro Lula, que está com 79 anos, passou por cirurgia de emergência na terça-feira por causa de uma queda sofrida no banheiro de casa no dia 19 de outubro, quando ele bateu a nuca. Ele foi internado na noite anterior, após sentir fortes dores de cabeça, e submetido a uma craniotomia – remoção de parte do osso do crânio – para drenar um hematoma. Desde então, o presidente segue em observação na UTI. Na ocasião, os médicos informaram que ele continuaria internado pelo menos até o começo da semana que vem. No dia em que caiu no banheiro, Lula levou cinco pontos e foi liberado após exames, mas orientado pelos médicos a não realizar viagens longas. Segundo a equipe médica, a complicação que levou à cirurgia na terça-feira é comum após uma queda como a sofrida por Lula. ra (ots)