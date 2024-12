TV Brasil: Samba na Gamboa estreia nova temporada com Teresa Cristina

Com edições semanais de uma hora, a produção traz bambas e astros de outros gêneros para um papo repleto de música na programação do canal público.

O veterano Zeca Pagodinho é o convidado do primeiro episódio. Teresa Cristina recebe o sambista número 1 do país para conversar sobre o seu trabalho autoral.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o programa fica disponível no app TV Brasil Play e pode ser acompanhado no YouTube da emissora . Os conteúdos exclusivos também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional ainda em dezembro, a partir do dia 14, aos sábados, ao meio-dia, para todas as emissoras da rede.

"O programa me dá a oportunidade de entrar dentro da casa das pessoas. O Samba na Gamba tem uma perspectiva de afeto importantíssima. Ele chega na hora do almoço quando a família está reunida e alcança diferentes gerações."

"É uma alegria para nós estrear a nova temporada do Samba na Gamboa, sob o comando de uma artista tão relevante para o samba e a cultura nacional. O público da TV Brasil vai ganhar um presente no almoço de domingo com um programa para toda a família."

"Cada programa é uma história. Eu me senti à vontade com os convidados. Alguns artistas eu já conhecia de ter cantado junto e outros encontrei pela primeira vez. Fiquei muito feliz de poder mostrar nomes que o Brasil precisa conhecer como Nilze Carvalho, Serginho Meriti e Zé Roberto", destaca Teresa Cristina.

A anfitriã conta que pesquisou a obra dos convidados, mesmo já conhecendo o trabalho deles. "Procurei entrar no mundo do entrevistado. Isso para mim foi o mais gostoso. Ver a alegria do artista. E você percebe o brilho no olhar dos músicos. Foi uma troca de energia muito boa bater um papo sobre a importância de cada um deles", comemora.

A artista revela que se comoveu nas entrevistas. "Em alguns momentos perdi o jeito como apresentadora e me emocionei. Lágrimas rolaram. Algumas vezes foi logo de cara, em outras, em uma canção específica. Para convidados mais ansiosos, consegui dar a acolhida que precisavam. Foi um aprendizado além do que eu esperava. Pude reverenciar quem merece e fui surpreendida por histórias", conclui.

A diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, explica a decisão estratégica de retomar o Samba na Gamboa. "Temos o desafio de atuar em uma dupla frente de conteúdo próprio. Por um lado, criar novos produtos, como é o caso do DR com Demori, por outro reformatar programas clássicos que são identidades da TV Brasil como o Sem Censura e, agora, o Samba na Gamboa que teve inúmeras temporadas com o grande Diogo Nogueira", relata.

Antonia Pellegrino também comenta a definição de Teresa Cristina para conduzir a nova fase do programa. "A gente entendeu que entre a última temporada do Samba na Gamboa em 2018 e o ano de 2024, o Brasil havia mudado. A necessidade de maior diversidade tornou-se uma pauta do presente. Então, pensamos em trazer uma mulher já que as rodas de samba são hegemonicamente masculinas. Chegamos ao nome da sambista Teresa Cristina que é uma mulher negra, do samba, extremamente culta, pesquisadora. Vive o samba, faz samba e é a cara do samba. Ela traz para esse novo Samba na Gamboa a música, mas também um pouco da história dessas obras. O público pode esperar grandes participações, grandes números musicais e grandes histórias sobre o samba", pontua.

Primeira atração

No especial do programa Samba na Gamboa em comemoração aos seus 40 anos de carreira, Zeca Pagodinho fica emocionado ao contar histórias engraçadas e curiosas de sua trajetória para Teresa Cristina. Ele recorda bastidores da composição de diversas letras que fez com vários parceiros.

Zeca e Teresa Cristina cantam clássicos que marcaram época e atravessam gerações como Não sou mais disso, Mutirão de Amor, Lama nas ruas e Judia de mim, entre outras canções.

Cenário e banda

Com 52 episódios que têm exibição semanal aos domingos, às 13h, o Samba na Gamboa foi gravado no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa – bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque do programa.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais destaque com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Destaques da temporada

Durante a nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também vai ter a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.

A produção musical valoriza compositores que escreveram sucessos, mas nem sempre têm o devido reconhecimento e espaço na mídia. Teresa Cristina recebe nomes como Alex Ribeiro, Alfredo Del-Penho, Claudio Jorge, Mariene de Castro, Moyseis Marques, Serginho Meriti, Toninho Geraes e Zé Roberto. Artistas como Luísa Dionísio, Marina Íris, Nego Álvaro e Mingo Silva são outros convidados da temporada.

O Samba na Gamboa ainda traz nessa sequência de atrações inéditas uma série de programas especiais que destacam a importância de personalidades consagradas da sonoridade tipicamente nacional. Os conteúdos temáticos reverenciam o trabalho de Arlindo Cruz, Chico Buarque e Paulinho da Viola.

O canal público também exibe edições temáticas que prestam tributo a ícones que já partiram como Aldir Blanc, Almir Guineto, Beth Carvalho, Candeia, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Elizeth Cardoso, Elton Medeiros, Lupicínio Rodrigues, Monarco, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Reinaldo, Wilson Moreira e Zé Keti.

Com direção de Shirlene Paixão, a nova temporada do programa, que marca a volta das edições inéditas do Samba na Gamboa tem roteiro e pesquisa do jornalista Leonardo Bruno, profundo conhecedor do gênero.

Histórico da produção

O Samba na Gamboa reúne grandes intérpretes das novas gerações e nomes consagrados do gênero e ícones da MPB para uma animada roda de samba. Com Diogo Nogueira, o programa contou com sete temporadas e foi gravado entre 2008 e 2018. Até hoje a atração faz parte da grade do canal público.

Teresa Cristina

Carioca nascida em Bonsucesso e criada na Vila da Penha, Teresa Cristina iniciou sua carreira na música no fim da década de 1990. Fez parte de tradicionais grupos como o do Bar Semente, na Lapa; gravou álbuns em homenagem a grandes sambistas, como Cartola; e foi a primeira e única mulher a ganhar um estandarte de ouro de melhor samba enredo, em 2015, com uma composição sobre Candeia.

Durante a pandemia, Teresa fazia lives diárias, no seu perfil no Instagram, em que reunia milhares de pessoas para boa música e conversas. No fim de 2020, foi eleita entre as Cariocas do Ano, pela Veja Rio e Artista do Ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Em 2021, foi condecorada pela prefeitura do Rio de Janeiro com a Ordem de Mérito Cultural Carioca, a mais alta honraria cultural da cidade.