Cissa Guimarães é indicada ao Prêmio F5 da Folha

A apresentadora Cissa Guimarães está concorrendo ao Prêmio F5 da Folha, que celebra os destaques de 2024 do entretenimento e da cultura pop. À frente do Sem Censura, da, Cissa disputa na categoria que reconhece o melhor comandante de programa de entretenimento do ano.

O prêmio conta com 25 categorias, cada uma com 5 indicados. A escolha dos vencedores será feita por voto popular no site do prêmio, até o dia 18 de dezembro. A cerimônia de anúncio dos vencedores será ao vivo em uma live no dia 19 de dezembro, às 19h, com a abertura dos envelopes.