Desfile de escolas do Rio abrem comemoração do Dia Nacional do Samba

O Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, vai ser homenageado no Rio de Janeiro com três dias de desfile das escolas de samba do Grupo Especial. As apresentações começam nesta sexta-feira (29) prosseguem até domingo (1°).

A entrada é a doação de 1 kg de alimento não perecível. Em todos os dias, os portões na Cidade do Samba, na Gamboa, região portuária do Rio, serão abertos às 19h.

“A data é muito importante para que a gente possa celebrar o Dia Nacional do Samba, um dia tão importante para nós, sambistas, com muita representatividade para todo mundo que vive carnaval o ano inteiro, que trabalha com o carnaval, para todos os sambistas como um todo. O evento é fundamental para que tenhamos, de fato, uma comemoração da importância de ser sambista”, disse à Agência Brasil, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), Gabriel David.

Hoje vão desfilar as escolas que passarão pelo Sambódromo no primeiro dia do Grupo Especial no Carnaval 2025. O público vai poder assistir hoje a Unidos de Padre Miguel, que venceu na Série Ouro em 2024, e com isso, conquistou o direito de integrar o Grupo Especial, considerado a elite do carnaval.

Na sequência, entram a Imperatriz Leopoldinense, Viradouro, atual campeã do Especial, e a Mangueira. A abertura ficará por conta do tradicional bloco carnavalesco Cacique de Ramos e o encerramento com o cantor Belo.