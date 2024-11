Museu Nacional é declarado patrimônio imaterial do Rio de Janeiro

O Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, foi declarado nesta quinta-feira (28) Patrimônio Cultural Imaterial do estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro sancionou a Lei 10.580/24, de autoria da deputada estadual Veronica Lima (PT).

A instituição é uma das mais antigas do país, fundada em 6 de junho de 1818 por Dom João VI, quando a corte portuguesa se mudou de Lisboa para o Rio de Janeiro. Na época chamado de Museu Real, foi pensado para propagar o conhecimento e o estudo das ciências naturais na, então, colônia portuguesa. Desde 1946, o museu é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Até ser atingido por um incêndio de grandes proporções em 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional era o maior museu de história natural da América Latina. A instituição abrigava um acervo com mais de 20 milhões de peças, e cerca de 80% delas foram consumidas pelo fogo.

Segundo o governo do estado do Rio, o título dado à instituição não impede a realização de obras, reformas e outras intervenções. O museu está em processo de reconstrução e se prepara para voltar a receber visitantes no Palácio Paço de São Cristóvão em 2026. Enquanto isso, realiza atividades culturais, como exposições voltadas para a visitação escolar.