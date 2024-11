Município do Rio entra em nível 3, com temperatura acima de 36 °C

A cidade do Rio de Janeiro entrou no nível de calor 3 (NC3) às 12h40 desta quinta-feira (28). Segundo a prefeitura, o NC3 caracteriza-se quando há registro de índices de calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos. A cidade do Rio de Janeiro entrou no nível de calor 3 (NC3) às 12h40 desta quinta-feira (28). Segundo a prefeitura, o NC3 caracteriza-se quando há registro de índices de calor alto (36°C a 40°C) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Nesta quinta-feira, as condições de tempo na cidade do Rio seguem firmes. O céu varia entre claro e parcialmente nublado ao longo do dia e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecem elevadas, com máxima prevista de 42°C. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no fim da manhã e no período da tarde, em algum ponto da cidade. O nível de calor 3 antecede os dois níveis considerados mais críticos.