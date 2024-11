Zeferina: conheça a quilombola que organizava resgate de escravizados

Retrato de Zeferina criado pelo pintor Dalton Paula. Não se sabe exatamente quando e onde Zeferina nasceu, mas acredita-se que ela tenha origens angolanas Crédito: Reprodução/Dalton Paula/Acervo MASP

A exposição Histórias Afro-Atlânticas, realizada em 2018 no Museu de Arte de São Paulo (Masp), resgatou e destacou as produções e o pensamento afrobrasileiro. Entre as personagens trazidas ao público está Zeferina, retratada em quadro homônimo feito pelo artista contemporâneo Dalton Paula. "Para a exposição, e considerando o legado violento e de apagamento, quis criar uma contra-narrativa a partir da história desses personagens que foram grandes líderes, confabulando uma imagem que oferecesse às futuras gerações outra referência do corpo negro", recorda ele.

Ele mergulhou na história de Zeferina em um trabalho de pesquisa para fundamentar a obra. Conta que se deparou com histórias "de luta dos quilombos que se constituíram no período colonial" e "também aqueles presentes na atualidade, que continuam a construir frentes de liderança em defesa e preservação de seus territórios." Tereza de Benguela: escravizada liderou quilombo na fronteira entre Brasil e Bolívia; CONHEÇA "Conheci Zeferina pelo seu legado à frente do Quilombo do Urubu, na luta por direitos e liberdades, em pleno século 19, na Bahia, onde hoje está situada a cidade de Salvador", esclarece.

Segundo Paula, ela era "reconhecida por sua sabedoria espiritual e habilidades de liderança", já que tinha aprendido com a mãe os "conhecimentos espirituais ancestrais". Zeferina teria então organizado fugas de negros e indígenas escravizados. O artista destaca ainda que ela "desempenhou um papel crucial na articulação de ataques às propriedades escravocratas" e que chegou a "planejar uma invasão a Salvador" — ideia esta frustrada. "Ela liderou corajosamente a resistência quilombola contra a opressão.