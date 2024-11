“Sou mãe de um milagre”, diz mulher que teve bebê após acidente em AL

A dona de casa Jacqueline Nunes da Silva, de 33 anos, e o filho, Kaylan, que nasceu prematuramente no último domingo (24), tiveram alta na tarde desta terça-feira (26). Jacqueline estava grávida de oito meses e foi uma das 30 sobreviventes do A dona de casa Jacqueline Nunes da Silva, de 33 anos, e o filho, Kaylan, que nasceu prematuramente no último domingo (24), tiveram alta na tarde desta terça-feira (26). Jacqueline estava grávida de oito meses e foi uma das 30 sobreviventes do acidente com um ônibus na Serra da Barriga, em União dos Palmares (AL). Ela estava hospitalizada no Hospital Regional da Mata, unidade pública de saúde na cidade.

“Sou mãe de um milagre”, emocionou-se a dona de casa pouco antes da alta hospitalar. A dona de casa estava na parte de trás do veículo. “Depois que ocorreu o acidente e o ônibus capotou, e saiu rolando pela ribanceira, eu consegui me sustentar em uma árvore que estava quebrada. Eu segurei no tronco dessa árvore e comecei a esperar o socorro”, recordou Jacqueline, que havia deixado os outros dois filhos na casa de familiares. Assim que foi resgatada por uma pessoa da comunidade, que ela ainda não reencontrou, foi transportada para o hospital. A equipe de saúde avaliou que seria necessário uma cirurgia de emergência (cesariana) para garantir a saúde da mãe e do bebê.

“O atendimento foi muito rápido”. O bebê nasceu às 18h, horário que, antes ela tinha previsto estar no pôr do sol na Serra da Barriga. Tudo mudou de uma hora para outra. “Eu tinha ido para me distrair um pouco. Não imaginei que tudo isso aconteceria”. As lembranças dos gritos dentro do ônibus ainda são fortes para a dona de casa. Mas, neste momento, o maior desejo da mãe é reencontrar os outros dois filhos em casa. “Vou dar um abraço neles. Deus me deu mais uma chance para ser melhor”.

Dois passos Outro sobrevivente do acidente com o ônibus na Serra da Barriga foi o produtor de conteúdo Matheus Nunes, de 23 anos. Ele foi a única pessoa que desceu do ônibus assim que o motorista constatou que havia algum problema no veículo. “Quando o motorista falou que não dava mais para o ônibus subir, por conta de uma mangueira ter estourado, ele avisou que teríamos que esperar outro transporte para dar continuidade à subida”. O motorista, de acordo com o relato, desligou o ônibus tranquilamente, abriu a porta normalmente e o ônibus teria parado no local. “Eu desci e dei dois passos. Ao virar para olhar as pessoas descendo, foi o momento em que pessoas gritaram. Quem estava em pé voltou e sentou com medo achando que era só questão de frear o ônibus”.