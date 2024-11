Réveillon do Rio terá este ano Caetano, Ivete Sangalo e Bethânia

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou - nesta sexta-feira (22) - mais novidades para a programação do réveillon de 2025. Além dos shows já divulgados de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Ivete Sangalo - pela primeira vez na festa carioca - e Anitta, a cidade receberá Xand Avião e a campeã do carnaval 2024, a escola Unidos de Viradouro. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou - nesta sexta-feira (22) - mais novidades para a programação do réveillon de 2025. Além dos shows já divulgados de- pela primeira vez na festa carioca - e Anitta, a cidade receberá Xand Avião e a campeã do carnaval 2024, a escola Unidos de Viradouro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo, serão 13 palcos espalhados pela cidade, sendo dois inéditos no Parque Oeste e no Parque Realengo, na Zona Oeste. Copacabana, na Zona Sul, recebe os palcos Rio, Samba e o Leme, que retorna este ano com uma programação dedicada à música gospel - que também é novidade na festa do dia 31 de dezembro. A expectativa é que Copacabana receba até dois milhões de pessoas na noite do último dia de 2024.

Segundo o prefeito, o evento deste ano receberá a maior quantidade de atrações da história do Ano Novo carioca, faltando ainda 20 atrações a serem divulgadas. “O que queremos é receber visitantes, então estamos convidando todos os cariocas para se espalhar pelas festas de réveillon da cidade”, disse, em entrevista. Presente na entrevista coletiva, o presidente da Empresa Municipal de Turismo do Rio (RioTur), Patrick Côrrea, reforçou que o réveillon será comemorado não apenas em Copacabana, mas em diversos pontos da capital. “No ano passado, vários palcos pela cidade movimentaram cinco milhões de pessoas fazendo a virada no Rio, então queremos superar essa marca”, assinalou. Show com fogos Agora em 2024, dez balsas estarão espalhadas pela praia de Copacabana para a queima de fogos - com 12 minutos de duração - na passagem do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. Em 2024, foram 12 palcos e 12 balsas espalhadas pela capital, reunindo 2,5 milhões de pessoas somente na orla de Copacabana. Segundo a prefeitura do Rio, a movimentação econômica foi de R$ 3 bilhões no último réveillon.