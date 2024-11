São Paulo tem musical gratuito sobre Martin Luther King nesta quinta

Nesta quinta-feira (21), as 20h, será exibido a peça Luther King, O Musical, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Com entrada gratuita, a peça conta a trajetória do líder pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos da América, Martin Luther King, com músicas e coreografias sob a direção geral de Caíque Oliveira e a música a cargo de Paulo Ocanha. O musical terá apenas uma exibição e a entrada deve ser retirada uma hora antes na bilheteria do teatro.