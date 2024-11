Operação Raízes do Cedro: décimo segundo voo chegou hoje no Brasil

O 12º voo da Operação Raízes do Cedro, montada pelo governo federal para repatriar brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano, pousou às 4h56 (horário de Brasília) desta quarta-feira (20), na Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos (SP), segundo informações da FAB. O KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) deixou o Líbano com 204 pessoas, incluindo três crianças de colo, e quatro pets, às 14h (horário de Brasília) de ontem (19). O 12º voo da Operação Raízes do Cedro, montada pelo governo federal para repatriar brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano, pousou às 4h56 (horário de Brasília) desta quarta-feira (20), na Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos (SP), segundo informações da FAB. O KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) deixou o Líbano com 204 pessoas, incluindo três crianças de colo, e quatro pets, às 14h (horário de Brasília) de ontem (19).

Com isso, a operação, iniciada em 5 de outubro repatriou 2.513 pessoas e 33 pets. Trata-se da maior missão de repatriação de brasileiros de uma zona de conflito da história do Brasil.

Na chegada a Guarulhos, a operação conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), do Ministério da Saúde, da Polícia Federal, da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Segundo as informações do governo federal, o Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, segue em contato com brasileiros e familiares para prestar assistência consular e verificar a necessidade de promover novos voos de repatriação, a depender da demanda e das condições de segurança no terreno. “O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para os que disponham de recursos, que procurem deixar o território libanês por meios próprios”, diz o governo.