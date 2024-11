Dia de reafirmar nossa existência, diz Anielle sobre 20 de novembro

Ao celebrar o primeiro 20 de novembro como feriado nacional, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse nesta terça-feira (20) que a data é importante para reafirmar a existência, o orgulho, a cultura e a herança africana na construção do Brasil. Ao celebrar o primeiro 20 de novembro como feriado nacional, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse nesta terça-feira (20) que a data é importante para reafirmar a existência, o orgulho, a cultura e a herança africana na construção do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O racismo, no Brasil, se manifesta por delegação. O que isso quer dizer? São séculos e séculos de práticas racistas que foram veladas com políticas deliberadas de embranquecimento e miscigenação forçada.”

“Junto com todo o sequestro e escravização do nosso povo na diáspora, foi se dando ali um apagamento da nossa cultura, invisibilizando e subalternizando a figura da pessoa negra”, completou Anielle. Em vídeo postado nas redes sociais, a ministra lembrou que, na década de 70, o 20 de novembro, data em que o líder quilombola Zumbi dos Palmares foi morto, ficou estabelecido como um dia de celebração da história, da memória, da cultura e da existência do povo negro. “Somos um povo cheio de potencialidade, que foi e é central na formação do nosso país. Um povo que é 56% da população do Brasil, mas que ainda é quem mais sofre com as mazelas da desigualdade, da fome, da pobreza e da violência.”

“Essas são marcas de uma escravização que não teve sua reparação até hoje. Por isso, no ano passado, primeiro ano do Ministério da Igualdade Racial, a gente estabeleceu o 20 de novembro como feriado nacional”, explicou. Segundo Anielle, a proposta é que todas as pessoas, em todos os cantos do país, se recordem da importância da luta do movimento negro e de caminhar rumo à igualdade racial. “Ainda há muito a fazer, muito a caminhar. E a gente sabe disso. Mas acho que o nosso maior legado é retomar o direito de sonhar, o direito de uma construção coletiva”. “Tenho falado e repetido que o nosso trabalho não é só construir uma ponte, como algumas pessoas fazem. ‘Construí uma ponte, lancei um ônibus’. Não. O nosso trabalho é um letrar, é contínuo. Precisa pensar as emergências do nosso povo, precisa estar onde o povo sabe que tem demanda.”

“Quanto mais a gente puder fazer para criar, na saúde, no turismo, em relação à empregabilidade, à letalidade, para que os nossos jovens negros fiquem vivos e não se tornem estatística, a gente vai fazer.” “Sigamos para que nenhuma outra mulher ou homem sejam tombados apenas pela cor da sua pele. Sigamos firmes, sem normalizar nenhuma morte, nenhuma queda, nenhuma invisibilidade, nenhum silenciamento, nenhuma violência. Sigamos até que entendam que o povo negro desse país é humano e precisa seguir vivo”, concluiu. Serra da Barriga Mais cedo, a secretária-executiva do ministério, Roberta Eugênio, participou de celebração no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga (AL), local considerado símbolo da resistência negra brasileira e que, por quase 100 anos, abrigou o maior quilombo do país, o Quilombo dos Palmares.