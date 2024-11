USP diz que irá apurar "com severidade" ataques a alunos de direito

A diretoria da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) informou que irá apurar com rigor as ofensivas proferidas durante os Jogos Jurídicos, em Americana (SP), no último sábado (16).

Alunos do curso de direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) provocaram os adversários, da USP, durante uma partida de handebol. Eles usaram os termos "cotistas" e "pobres" de forma pejorativa, conforme destacou a diretoria da USP.