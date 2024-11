Artistas defendem democracia no Festival Aliança Global

"Em 1985, os artistas do mundo se reuniram no festival Live Aid para combater a fome na Etiópia. Em 1988, artistas se reuniram no Festival Free Mandela, pedindo a libertação do líder sul-africano. Em 2019, os artistas do Brasil se reuniram no Festival Lula Livre, pedindo a liberdade do presidente Lula. E hoje, novamente, a música e a arte se unem para combater a fome e a pobreza no mundo, no Festival Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. E eu estou muito feliz de estarmos reunidos aqui no Rio de Janeiro para esse momento histórico", disse a primeira-dama.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi convidado ao palco para falar da importância da cidade sediar o encontro de vários artistas engajados com a bandeira contra fome e pobreza.

"O que a gente vê hoje é uma celebração, mas também é um grito de alerta para chamar a atenção para as vozes das pessoas abandonadas ou esquecidas pelos líderes, ou aquelas que não recebem a devida atenção", disse o prefeito.