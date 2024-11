Após perder o controle do carro, pai atropela e mata irmãos gêmeos na Bahia

Irmãos gêmeos de dois anos foram vítimas de um atropelamento e morreram após uma pane mecânica atingir o veículo do próprio pai no distrito de Santana do Sobrado, zona rural de Casa Nova, no norte da Bahia. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, 11.

As crianças, identificadas como Gael Ravi Alves dos Santos e Cael Levi Alves dos Santos estavam acompanhadas da mãe enquanto aguardavam a chegada do pai, que conduzia um carro de passeio.