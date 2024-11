Pesquisa da Flup revela hábitos literários nas periferias

Quase metade (49,7%) concordou que as escolas são as influências mais positivas à leitura. Para 37%, os familiares também fornecem estímulo para a prática. Além disso, 34,7% acreditam que o gosto pela leitura conta com a influência dos amigos. O papel do acesso aos meios digitais nos hábitos literários foi reconhecido por 43,5%.

O evento, que já liderou a publicação de dezenas de livros de autores das periferias do Rio de Janeiro, passou em edições anteriores pelo Morro dos Prazeres, por Vigário Geral e pela Ladeira do Livramento

Neste ano, a programação ocorre majoritariamente no Circo Voador, no centro da capital fluminense. As atividades se iniciam nesta segunda-feira (11) e vai até o próximo domingo (17). Chegando à sua 14ª edição, o evento aborda o tema Roda a saia, gira a vida, e contará com a presença de variados escritores, acadêmicos e artistas.

Cerca de 90% dos convidados são mulheres negras, como anglo-nigeriana Bernardine Evaristo e a brasileira Conceição Evaristo. A ativista pelos direitos humanos Maria Beatriz Nascimento será homenageada

De acordo com os organizadores da Flup, a pesquisa dos hábitos literários ajuda a apontar caminhos para as próximas edições. Sua realização envolveu parcerias com a empresa Nós - Inteligência e Inovação Social, que trabalhou na organização do campo de estudo, e com a Agência Galo, que se responsabilizou pela análise dos dados.