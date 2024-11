Após demissão, homem é preso por extorquir ex-patrão com quem teve caso

Um rapaz de 23 anos foi preso por extorsão após exigir dinheiro de seu ex-chefe, com quem teve um caso, depois de ser demitido de uma perfumaria em Santos

Ele chegou a extorquir um valor de R$ 7,5 mil; porém, logo após receber a quantia, foi autuado por profissionais da Polícia Civil que estavam à paisana aguardando a concretização do pagamento para efetuar sua prisão.

Um rapaz de 23 anos foi preso em um shopping de Santos, litoral de São Paulo, após exigir R$ 20 mil de seu ex-chefe, de 35 anos. Ele havia acabado de ser demitido da empresa de perfumaria e começou a persuadir o antigo chefe , com quem teve um caso, e a irmã do dono.

O jovem havia se envolvido com o antigo chefe antes mesmo de ser contratado pela empresa, com quem chegou a viajar, segundo o homem de 35 anos.

Após sua prisão, foi liberado sob fiança no valor de dois salários mínimos (cerca de R$ 2,8 mil). Em liberdade, ele voltou a ameaçar o dono da empresa, que agora teme que o rapaz de 23 anos possa atentar contra sua vida.

A prisão ocorreu no dia 1º de novembro. Ele havia sido demitido da empresa de perfumaria em outubro, onde atuava como assistente administrativo desde março, totalizando aproximadamente sete meses no cargo.

O chefe sugeriu que ambos mantivessem apenas uma amizade, pois ele estava se envolvendo com outra pessoa.

Quando o envolvimento ainda era mútuo, o futuro funcionário chegou a sugerir um compromisso entre os dois, o que foi negado de imediato . Esse motivo, junto com sua demissão, pode ter sido uma das razões para a ira do rapaz contra a empresa.

Com seu desligamento da empresa por mau comportamento , as ameaças começaram logo após a rescisão, com ele prometendo difamar a organização entrando em contato com fornecedores , algo que de fato concretizou .

Após entregar o pagamento em um envelope, a vítima conta que ainda recebeu um deboche do acusado, que o questionou: “Se você é tão correto como diz e não tem medo das ameaças, por que está cedendo à minha extorsão?”. Então ele respondeu: “Daqui a pouco você entenderá”, relembrou o empresário.

A equipe policial do 7º Distrito Policial (DP) efetuou a prisão em flagrante do jovem. Segundo a Polícia Civil, ele foi abordado com R$ 7,5 mil em espécie, confessou o crime e foi levado à delegacia.

Após o pagamento da fiança, o acusado foi liberado e retornou com as intimidações, chegando a confrontar a irmã do antigo chefe.