K-pop: capital paulista tem atrações coreanas nas fábricas de cultura

As unidades do Programa Fábricas de Cultura, do governo estadual de São Paulo, espalham a cultura sul-coreana e o gênero musical k-pop pela capital paulista, neste sábado (9). Apesar de o foco central ser a música, o evento conta com uma programação bastante variada, com oficinas de maquiagem, de criação de produções audiovisuais, os chamados k-dramas e de dança, além de atividades com gastronomia e animes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Há atividades para atender tanto as comunidades das zonas norte, leste e sul da capital como a de Osasco. Segundo a organização do evento, pode ser uma grande oportunidade para se aproximar "desse grande mapa cultural do k-pop" e criar, a partir dele, um repertório com inúmeras referências.

No Brasil, o interesse pela Coreia do Sul e a audiência dos k-dramas vem aumentando, sobretudo os transmitidos em serviços de streaming. Os dramas que dominam as telas dos brasileiros contam histórias de romance e comédia romântica, com protagonistas frequentemente retratados como emotivos e carinhosos. Confira abaixo alguns destaques por região. Clique aqui para a programação completa. Zona Norte A partir das 10h, a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha recebe a produtora e gerente de turismo Carol Akioka para um bate-papo sobre O que é K-pop?. Na conversa, a produtora, que atua desde 2016 com artistas do gênero, abordará as tendências e proporcionará um entendimento sobre a cultura e o sucesso do K-pop.

Já o Núcleo Taipas, da Fábrica de Cultura Brasilândia, estará com uma programação mais extensa a partir das 11h. Entre as atrações, uma oficina de experimentação de maquiagens sul-coreanas e um bate-papo com a maquiadora Fernanda Andrade; uma experimentação na gastronomia sul-coreana, em que os participantes poderão preparar as próprias bebidas à base de geleia de frutas; apresentação de coreografias populares de grupos de K-pop como BTS, Blackpink, Twice e EXO; haverá ainda um desafio em chroma key em que os fãs de produções audiovisuais coreanas (k-drama) serão desafiados a criar o roteiro e gravar um conteúdo de no máximo um minuto; e a agenda termina com uma oficina de produção de estampas inspiradas na cultura pop sul-coreana utilizando a técnica de serigrafia. Às 14h, a Fábrica de Cultura Brasilândia promove o workshop K-pop e racialidades ministrado por Érica Imenes que abordará a inclusão de pessoas negras em ambientes de fandom e K-pop. A Fábrica de Cultura Jaçanã terá a Mostra de dança: k-pop é pop na k-brada às 13h. Nesta atividade, o público aproveitará apresentações da dança com fãs e grupos amadores, participando do Random play de K-pop – momento em que se pode arriscar a fazer a coreografia de um clipe durante o refrão da música.

Zona Leste Com a atividade Experiência K-pop, que ocorre na Fábrica de Cultura Vila Curuçá a partir das 10h, os visitantes poderão aproveitar uma exposição de fotos e vídeos sobre a cultura K-pop por meio de monóculos temáticos com imagens de grupos famosos a serem descobertos pelo público. Além disso, o local terá um espaço instagramável e outro de karaokê para os visitantes soltarem a voz com os sucessos deste gênero musical, sem esquecer as apresentações de grupos de K-pop locais. Apresentações artísticas de K-pop, concurso de cosplay, brincadeiras sul-coreanas e desafios de random vão agitar a Fábrica de Cultura Sapopemba durante a tarde, com início às 13h30.

Já na Fábrica de Cultura Itaim Paulista a diversão fica por conta do evento K-star, às 14h, que receberá grupos deste gênero, dentre eles, Star Six, Red Kisses, Get a Guitar, Violet Crazy e Sweet Dreams. Outra unidade que irá receber grupos de dança e cantores de K-pop, além de promover o Randon e disponibilizar um painel fotográfico inspirados em animes para os visitantes tirarem fotos, é a Fábrica de Cultura Parque Belém. A programação começa às 14h. Neste mesmo horário, mas na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, ocorre o Especial K-arena, que além das apresentações de dança e do Randon, oferecerá medalhas de participação aos grupos.

Zona Sul A produtora de eventos Idols in Concert leva para o palco da Fábrica de Cultura Jardim São Luís mais uma edição do K-stage Experience, a partir das 12h, com grupos de dança de São Paulo, da Baixada Santista, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte para celebrar o K-pop com muita dança e performances elaboradas, além de atrações especiais. Já a Fábrica de Cultura Capão Redondo será palco do evento K-pop Experience na Periferia, que contará com diversas atividades interativas, como Random Play Dance, concursos de dança, workshops de coreografias e painéis de conversa sobre a cultura K-pop e sua influência no Brasil. As atividades começam a partir das 13h. Osasco Para os amantes da cultura sul-coreana residentes de Osasco, a Fábrica de Cultura promove o K-pop Day Oz das 14h às 19h com uma programação diversa. O evento contará com apresentações dos grupos ZBR, cover focado em ZEROBASEONE, e A2B; e um workshop ministrado pela artista Tina, membro do grupo WeStay, da BNB Entertainment, com foco nos movimentos de uma coreografia original de K-pop.



Seviço:

Toda a programação é gratuita e a classificação é livre. Os destaques, a seguir, não exigem inscrição. É só chegar e aproveitar!



Fábrica de Cultura Parque Belém

Av. Celso Garcia, 2231 – Belenzinho | Tel: (11) 2618-3447

K-pop na Fábrica

A partir das 14h