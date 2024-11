Carro é abandonado após capotar e tem rodas furtas em Natal, RN

Ainda sem identificação, o condutor do veículo abandonou o automóvel no bairro Nazaré, na Zona Oeste da capital potiguar. Próximo a uma rodoviária local, o carro, modelo Gol, foi deixado e teve suas rodas e outros pertences furtados .

Na madrugada deste sábado, dia 9, um veículo teve suas rodas furtadas após uma colisão seguida de capotamento . O caso aconteceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O motorista, que estava sozinho, fugiu do local logo após o acidente.

Comerciante fica desamparada

Suspeito de estar alcoolizado, o homem colidiu o automóvel em uma cigarreira — uma espécie de restaurante/lanchonete —, que teve sua estrutura danificada.

A proprietária do local ficou completamente desamparada e foi orientada a fazer um Boletim de Ocorrência (BO) para que o motorista arque com as consequências e forneça auxílio na recuperação do estabelecimento.