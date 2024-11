"O Enem pode destruir o psicológico do aluno"

Em entrevista, Edna Ponciano, professora de psicologia da UERJ, diz que estudantes precisam de acompanhamento emocional. "Precisamos mostrar que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física."Crise de ansiedade, burnout e insegurança. Esses são alguns dos sintomas que podem afetar a vida de um estudante durante a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Um período dedicado a longas horas de leitura, centenas de simulados e uma planificação milimétrica das horas. E o tempo dedicado à saúde emocional? Um levantamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), do SUS, apontou em 2024, pela primeira vez na história, que a população jovem apresentou um índice superior de problemas psíquicos em comparação à faixa adulta. O relatório aponta que a taxa de ansiedade entre adolescentes de 15 a 19 anos, principal faixa etária dos candidatos ao Enem, é de aproximadamente 157 casos a cada 100 mil jovens. Entre os adultos com mais de 20 anos, a taxa é de 112,5 por 100 mil. O Exame Nacional do Ensino Médio em 2024 acontece nos próximos dois fins de semana, no dia 3 e 10 de novembro, respectivamente. Neste ano, 4,3 milhões de pessoas estão inscritas para aprova, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep). "É minha segunda vez que estou prestando o Enem. Na primeira, eu já sabia todo conteúdo que ia cair, mas na hora de fazer a prova me deu ‘branco' total e eu fiquei muito nervosa. Hoje em dia, eu consigo perceber que tive uma crise de ansiedade e não soube lidar”, disse à DW Júlia de Souza Guimaraes, vestibulanda moradora do Rio de Janeiro. Para entender melhor sobre o tema, conversamos com Edna Lúcia Tinoco Ponciano, professora associada do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e especialista em desafios emocionais na adolescência. DW: Qual relação entre o Enem e a saúde mental? Edna Lúcia Tinoco Ponciano: O período do Enem é um momento de estresse para o jovem, independente do curso que a pessoa quer fazer, a pressão é gigante por um resultado satisfatório. Foram anos da sua vida te levando para esse caminho, para aqueles dias de prova. É nessa faixa etária que você precisa tomar decisões importantes, como qual será sua profissão e como você vai se sustentar para o resto da vida. Concentrar tudo isso em apenas um momento decisório só traz um tumulto emocional que a maior parte dessa garotada ainda não está preparada para receber. Eu entendo o estresse e por isso tento ajudar da melhor forma. O Enem pode destruir o psicológico do aluno. Como dar visibilidade aos problemas mentais? A palavra-chave é conscientização. Precisamos divulgar os conhecimentos e mostrar que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E para isso, a gente precisa implementar projetos tanto em espaços públicos como privados, nas escolas e entre as famílias também. Já passou da hora de termos um acompanhamento psicológico mais efetivo, principalmente para os jovens. Eles precisar entender que cada um tem seu tempo de desenvolvimento, e que com calma tudo se acerta. Qual o primeiro passo para ter a saúde mental em dia? Aceitar a emoção é o primeiro passo para controlar sua saúde mental. Eu não queria estar sentindo isso, mas estou sentido. Bom, a partir da aceitação, o que podemos fazer para solucionar esse problema? As pessoas, com o passar dos anos e a chegada do mundo contemporâneo, estão com dificuldades em entender e administrar a suas experiências emocionais. E isso te faz vítima daquele sentimento. Se você não aceita, você não consegue tratar. Como tratar os problemas mentais? Primeiro, você precisa buscar um profissional experiente nesta área. Ele vai te ajudar a lidar com suas frustações, ansiedades e outros problemas do cotidiano, para além do Enem. Sobre os tratamentos, utilizamos muito a respiração como forma de trazer consciência emocional para o paciente. Para enfrentar momentos de estresse, precisamos aprender a respirar, meditar e ter pensamento positivo. Esse controle emocional pode ser treinado. O que mudou depois da pandemia de Covid-19? Durante muitos anos, o nosso lado mental ficou totalmente escanteado. Todo mundo só pensava na produtividade e em como poderia mostrar seu valor. A eficiência era colocada no pedestal e todas as outras qualidades ficavam em segundo plano. Claro que é importante ser eficiente em âmbito profissional, desde que esteja alinhado com uma vida saudável e equilibrada. E foi despois da pandemia, com o isolamento social, que voltamos a discutir muito a saúde mental. Foi nesse momento que as pessoas perceberam que estavam sobrecarregadas, doentes e que precisavam de tratamento. Como lidar com futuras pressões? O grande segredo da vida é aprender a lidar com as situações intensas e estressantes que estão fora do seu controle. Todo mundo passar por momentos desconfortáveis durante a existência. Achar tranquilidade em meio aos problemas é um processo para a vida toda. Nessa área, trabalhamos muito com a ideia de regulamentação emocional, fundamental para ajudar nas tomadas de decisão. Para isso, você tem que se conhecer por dentro e trabalhar o autocontrole diariamente. Autor: Lucas Janone