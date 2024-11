Enem reúne estreantes e veteranos entre milhões de candidatos

No ano passado, quando criou coragem para tentar de novo, seus planos de cursar jornalismo tiveram que ser adiados mais uma vez. A prova foi aplicada em um local longe de sua casa, no centro da cidade, e ele chegou tarde demais, pois a prova foi na zonal sul. Sua tentativa de fazer o Enem foi frustrada por um portão fechado.

Desta vez, em sua segunda tentativa, resolveu se preparar melhor e, para garantir seu sucesso, vestiu-se com uma camisa do clube Vasco da Gama. "É para dar sorte", contou o candidato.

Em seu segundo Enem, Juliana Monteiro conta apenas com sua bagagem educacional do ensino médio, concluído dois anos atrás, uma vez que não conseguiu se preparar para o exame deste ano.

"Ano passado, eu não estava me sentindo bem e larguei a prova no meio. E, aí, eu vou tentar de novo. Quero fazer letras e pretendo fazer a prova até o fim".

Novatos

Com a ajuda de um curso preparatório gratuito, o estudante do 3º ano do ensino médio da rede estadual fluminense William Gabriel fará seu primeiro Enem. "Estou ansioso. Me preparei, mas não sei qual matéria vai cair", conta o jovem, que espera conseguir nota para estudar filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Outra estreante é Camile da Hora, que também cursa o 3º ano do ensino médio. "Eu não crio muitas expectativas porque é a primeira vez que estou fazendo o Enem. Vai ser meio que uma experiência, mas estudei e tenho uma boa base de estudo", afirmou.

Além do Rio de Janeiro, outros mais de 1.700 municípios terão aplicação da prova.

A estudante do 3º ano do ensino médio de uma escola de Ubatuba, no litoral norte paulista, Nathalie Lopes de Oliveira não é exatamente uma estreante.

"Fiz a prova no ano passado, como uma experiência, mas não fui bem porque não me preparei. Este ano estou estudando todos os dias [úteis] da semana e, nos sábados, treino redação", disse a estudante, que pretende cursar medicina.