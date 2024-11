Enem 2024: como saber o local de provas deste domingo

No último dia antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, os candidatos devem conhecer o local onde farão as provas nos domingos 3 e 10 de novembro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No último dia antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, os candidatos devem conhecer o local onde farão as provas nos domingos 3 e 10 de novembro. A informação está disponível no cartão de confirmação de inscrição, que pode ser acessado na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com login e senha do site Gov.br.

Além do local de prova (com nome da instituição de ensino e número da sala de aplicação), o documento traz outras informações: número de inscrição, data, horário e além de registrar que o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, quando for o caso. Acesso ao cartão Para obter o cartão de confirmação de inscrição, o candidato deve acessar a Página do Participante e entrar com sua senha do Gov.br. À esquerda da tela, clicar em “Local de Prova” e, no ícone em azul apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova). O sistema abrirá o cartão de confirmação de inscrição. Para imprimir, basta descer a tela até o fim da página e clicar no botão “Imprimir”.

Ao acessar a Página do Participante por um celular, o candidato deve verificar se o Cartão de Confirmação foi aberto em outra aba do navegador. Recomendações O Inep recomenda levar o cartão de confirmação de inscrição impresso nos dois dias do exame, apesar de não ser obrigatório. Neste sábado (2), especialistas aconselham planejar o deslocamento e, caso não conheça a instituição de ensino onde fará a prova, indicada no cartão de confirmação, o candidato deve percorrer o trajeto para evitar erros de endereço e, ainda, calcular o tempo necessário para chegar à localidade, com prazo suficiente para ocorrência de possíveis imprevistos.

Se for usar o transporte público, o participante deve verificar as linhas que passam próximas ao lugar e se haverá alguma modificação promovida pelo governo local, como linhas especiais, horário estendido ou passe livre, como solicitado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes). Dia da prova Neste domingo (3), o candidato deve ir ao local de provas com antecedência, considerando possíveis incidentes, como engarrafamentos, atrasos no transporte público, acidentes de trânsito ou condições meteorológicas adversas. O ideal é chegar ao local da prova com uma hora de antecedência. Nos dois domingos de realização do exame, os portões de acesso aos locais de provas serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h (horário de Brasília). Após o fechamento dos portões, o inscrito atrasado será impedido de passar pelo portão e, consequentemente, será eliminado desta edição do Enem.

As demais recomendações são de levar os materiais obrigatórios e não portar itens proibidos: Ao entrar na sala de aplicação das provas, o candidato deve desativar os alarmes do celular, desligá-lo e guardar o aparelho, bem como relógio analógico, no envelope porta-objetos fornecido pelos fiscais de sala.

Também é aconselhado vestir roupas e sapatos confortáveis para não ter incômodos no longo período em que ficará sentado. O candidato ainda pode levar um agasalho, em caso de sentir frio em salas com ar condicionado. Em relação a apresentação obrigatória de um documento de identificação oficial com foto e válidos, o candidato deve observar as listas de quais documentos são ou não aceitos pela organização da prova.