Rede de aplicação do Enem envolve mais de meio milhão de pessoas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. A realização do Enem envolve uma rede de mais de 500 mil colaboradores, antes, durante e após a aplicação das provas, em 1.753 municípios das 27 unidades da federação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao lado do Ministério da Educação (MEC), coordena a Operação Enem, com todo o processo de realização do exame desde o planejamento até a divulgação dos resultados finais.

As etapas da operação incluem o levantamento de custos do processo, a elaboração das 180 questões objetivas e da prova de redação; impressão e montagem da prova, passando pela distribuição e armazenamento seguro dos cerca de 9 milhões de provas impressas de 18 tipos de cadernos de questões. Também fazem parte do processo a gravação em vídeo da prova em Língua Brasileira de Sinais (Libras), e o transporte pelos Correios de mais de 65 mil malotes de provas por 10,8 mil rotas com escolta. Nos dias das aplicações das provas, a logística envolve a acomodação dos mais de 4,32 milhões de inscritos confirmados nas mais 140 mil salas de prova instaladas em aproximadamente 10 mil locais, como escolas e faculdades, e a aplicação das provas nos dois domingos de provas. A Operação Enem não termina com a aplicação das provas. Há também as etapas finais de cada edição: a logística reversa com escolta militar, que é a coleta e envio de todos os 65 mil malotes com os documentos do Enem, entre eles, os cartões-resposta e folha de redação para os locais onde serão realizadas as correções.

Depois disso, é feita a digitalização das respostas objetivas e da redação, a correção dos textos da redação e o processamento dos resultados pelo Inep.

Segundo o Inep, a realização do Enem envolve estratégias de segurança em todas as etapas e conta com as estruturas de policiamento e segurança do Exército Brasileiro, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das secretarias de Segurança Pública dos estados (Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares). Todo o efetivo de profissionais atuantes do Enem passou por capacitação para padronização de procedimentos. Houve diferentes cursos para diversas funções: coordenadores de provas, aplicadores, fiscais, certificadores, policiais, bombeiros, corretores de redação, entre outros. Participantes A edição de 2024 do Enem tem 4.325.960 de inscritos, dos quais 1,6 milhão são concluintes do ensino médio. Os dados são auto declaratórios.

Entre os inscritos, a maior parte é de participantes que já terminaram o ensino médio (1,8 milhão). Além disso, outras 841.546 (19,4%) inscrições são estudantes do primeiro ou segundo ano e 24.723 (0,6%), de pessoas que não cursam nem completaram o ensino médio, mas farão o Enem na condição de treineiros para testar os próprios conhecimentos. O estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 645.849, seguido de Minas Gerais (393.007) e Bahia (376.352). As mulheres são maioria entre os inscritos – equivalem a 60,59%, enquanto os homens representam 39,41%. Com relação à declaração de raça e/ou cor dos candidatos, a maioria se reconhece na cor parda (1.860.766), seguida da branca (1.788.622) e preta (533.861). Outros 62.288 se consideram da cor amarela e 29.891 se declararam indígenas.