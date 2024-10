No Dia da Poesia, veja dicas para incentivar a leitura entre crianças

No Dia Nacional da Poesia, celebrado neste 31 de outubro em homenagem ao nascimento do poeta Carlos Drummond de Andrade, a Agência Brasil conversou com duas professoras de educação e literatura infantil para buscar dicas que ajudem pais e professores a incentivar o hábito da leitura em casa e nas salas de aula.

A educadora exemplifica destacando atividades interativas para praticar com os alunos, como a leitura dramatizada de textos, de forma com que as crianças interpretem os personagens, trabalhando as expressões e a socialização. Para ela, é importante que os alunos compartilhem com os colegas o que leram, o que entenderam e como se sentiram.