Trilha de Letras recebe quadrinista e designer franco-brasileiro

A graphic novel Chumbo, de 2024, obra de autoria do quadrinista e designer franco-brasileiro Matthias Lehmann, pauta a entrevista inédita do Trilha de Letras desta quarta-feira (30), às 23h, na. No programa, Lehmann conversa sobre seu mais recente trabalho com a apresentadora Eliana Alves Cruz.

A publicação é livremente inspirada na história de seus próprios parentes. A trama acompanha a vida de uma família de Minas Gerais desde o fim da década de 1930 até meados dos anos 2000, com todas as inúmeras reviravoltas políticas e sociais pelas quais o país passou ao longo do século 20.

Durante o papo, Matthias Lehmann explica a finalidade de seu mais recente projeto. "O objetivo do meu livro é mostrar os aspectos mais sombrios da história brasileira, mas também a cultura literária", afirma o entrevistado sobre o título Chumbo. Ele faz a leitura de um trecho da obra no decorrer da atração.

No Dando a Letra, quadro da produção com dicas de leituras, o booktuber Leandro Nogueira sugere o livro Como Pedra, quadrinho escrito e desenhado por Luckas Iohanathan. A trama se passa no sertão nordestino em que uma família luta para sobreviver durante uma seca de mais de 300 dias. A narrativa profunda e comovente mergulha nas entranhas da miséria humana e da maternidade resiliente. O autor usa apenas três cores: o preto, o branco e o laranja para sentir a aridez e o calor do enredo.

"Queria reconstituir esse Brasil com as imagens que eu tenho e as lembranças que eu tinha, mas também mostrar a história de uma família e, atrás, a história de um país. Tudo isso é muito ligado. Tive que pesquisar. Ler muita documentação brasileira", conta Lehmann.

O autor mistura fatos íntimos com a história do país natal de sua mãe, uma mineira casada com um francês. Ela sentia tanta falta do país de origem que fez questão de preservar nos filhos a conexão com a cultura e a língua que deixou para trás junto com os anos de chumbo ao partir para a Europa.

No seu livro, Matthias Lehmann usa páginas compostas com elementos caricaturais e referências à publicidade e ao design gráfico brasileiros. Quadrinista e designer, Matthias Lehmann elogia o trabalho desenvolvido pelos especialistas na área no país. "A evolução do design gráfico brasileiro é muito rica", avalia o profissional.