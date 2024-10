Imóveis ocupados no centro de SP são alvos de ações da Polícia Militar

Aproximadamente 130 pessoas foram surpreendidas nesse domingo (27), ao fim da tarde, por uma ação de desocupação da Força Tática da Polícia Militar, na região central e nos bairros da República, Bela Vista, Centro histórico e Mooca, em São Paulo. Integrantes do movimento Frente Luta por Moradia (FLM) denunciaram em suas redes sociais que houve excessos por parte da polícia.

A primeira ação foi em um prédio na rua Major Quedinho. No imóvel estariam cerca de 80 pessoas. Mais tarde, outra ação ocorreu na avenida Nove de Julho, onde estariam 50 pessoas. A PM, que mandou ao local militares do 3º Batalhão, foi informada da ocupação por familiares do proprietário do imóvel.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, por meio de nota, informou que “a Polícia Militar foi acionada para atuar em ocorrências de invasão de propriedade entre o final da tarde e a noite de domingo. Os acionamentos ocorreram nos bairros da República, Bela Vista, Centro Histórico e Mooca, onde integrantes de um movimento por moradia invadiram imóveis”.