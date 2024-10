Tribunal do Rio fará audiência de custódia de 20 torcedores do Penãrol

Após a audiência de custódia, os processos serão distribuídos para o Juizado Especial do Torcedor e para as Varas Criminais Especializadas em Organização Criminosa.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai realizar, nesta sexta-feira (25), audiências de custódia de 20 torcedores uruguaios que se envolveram, nessa quarta-feira (24), em conflitos na praia do Recreio, zona oeste do Rio, no dia do primeiro jogo pelas semifinais da Copa Libertadores da América, disputado entre Botafogo e Peñarol. A equipe brasileira venceu por 5x0.

Ainda segundo a PM, os torcedores do Peñarol iniciaram a confusão com um grupo de pessoas na praia, fizeram saques, depredaram estabelecimentos comerciais e veículos na região. Uma pistola foi apreendida pela polícia.

Ao todo, mais de 200 torcedores do Peñarol foram detidos após uma confusão generalizada que teve registros de furto, incêndios e confronto direto com a Polícia Militar (PM).

Os detidos cometeram, segundo o tribunal, atos de violência e desrespeitaram artigos previstos no Estatuto do Torcedor, que rege o comportamento dentro e fora dos estádios.

Agentes do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios faziam policiamento preventivo na região, quando foram alertados do furto de celular em um estabelecimento comercial. O aparelho teria sido encontrado com um dos integrantes do grupo. O caso foi levado para a 16ª Delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos foram identificados. No total, 22 homens foram presos em flagrante. Eles foram autuados por crimes diversos. Entre os delitos estão porte ilegal de arma de fogo, furto, lesão corporal, roubo, dano qualificado, incêndio, associação criminosa, resistência, desobediência, desacato, rixa, injúria racial, corrupção de menores e o artigo 201 do Estatuto do Torcedor, por crimes contra a paz no esporte.



Um adolescente infrator foi apreendido por fatos análogos aos crimes de associação criminosa, incêndio e pelo artigo 201 do Estatuto do Torcedor. Ele foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Segundo a Polícia Civil, outros 330 uruguaios também vão responder pelo artigo 201 do Estatuto do Torcedor. Os procedimentos serão enviados para o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos. Na apuração foram analisadas imagens veiculadas na imprensa e em redes sociais, e houve oitivas a fim de corroborar na identificação e na responsabilização dos autores.