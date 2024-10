Acusado de matar Rafael Miguel destitui defesa e julgamento é anulado

Cupertino e dois amigos dele respondem em processo que apura os assassinatos do ator Rafael Miguel e de seus pais, no dia 9 de junho de 2019 na zona sul da capital paulista.

A Justiça anulou o julgamento de Paulo Cupertino na noite de ontem (10), após o réu desistir da defesa de seu advogado, Alexander Neves Lopes. O julgamento havia começado por volta das 15h30 no Fórum Criminal da Barra Funda, zona Oeste da capital paulista e foi anulado pelo juiz do caso às 19h30.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Cupertino matou Rafael, de 22 anos, e o casal João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Silva Miguel, 50, com 13 tiros.

O crime teria sido cometido porque o réu, de 54 anos, tinha ciúmes da filha, Isabela Tibcherani, que na época tinha 18 anos e namorava o ator. Cupertino não aceitava o relacionamento.

Cupertino responde ao processo preso e é acusado por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa das três vítimas.