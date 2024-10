Moradora paga condomínio com 10 kg de moedas após administração exigir valor de R$ 850 em espécie

Moradora paga condomínio no valor de R$ 835 com 10 kg de moedas de R$ 0,50 e R$ 1 em protesto após administração exigir pagamento em espécie. Entenda

A moradora de um edifício em Belo Horizonte, Minas Gerais , decidiu pagar a taxa de condomínio, no valor de R$ 835 , em moedas de R$ 0,50 e R$ 1, após a administração do prédio exigir que o pagamento fosse feito em dinheiro. O fato inusitado aconteceu na segunda-feira, dia 7, e está repercutindo nas redes sociais desde então.

Danielly precisou da ajuda de pessoas próximas para juntar e contar as moedas, que, juntas, pesavam cerca de 10 kg . Para não perder a conta, ela elaborou uma planilha com a quantidade de moedas, seus valores e o total geral.

A engenheira eletricista considera perigoso sair de casa para sacar o dinheiro e retornar com uma quantia em espécie. Ela também acredita que essa exigência dificulta o controle financeiro, abrindo espaço para possíveis irregularidades na prestação de contas.

Os funcionários do condomínio reagiram com surpresa e insatisfação ao ver Danielly chegar para fazer o pagamento. Segundo a engenheira, foram necessárias cerca de duas horas para que a contagem fosse concluída.

"Até agora, eles não voltaram atrás na decisão [do pagamento em dinheiro]. [...] Se insistirem nisso no próximo mês, vou continuar com o protesto e talvez até fazer pior! Vou tentar conseguir ainda mais moedas da próxima vez", concluiu.

A administração informou aos condôminos que a medida foi tomada devido a problemas na emissão de boletos junto aos bancos.