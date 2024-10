Idosa quebra fêmur ao escorregar em "santinhos" jogados na porta de escola em SP

Uma idosa de 74 anos quebrou o fêmur ao cair na frente de uma escola de São Paulo no domingo, 6, dia de votação da eleição municipal. A vítima escorregou em “santinhos” jogados por candidatos na véspera do primeiro turno.

“No domingo eu estava saindo para a igreja. Pisei no papel político e escorreguei e caí. Quebrei o fêmur. Isso causa indignação para qualquer um. É perigoso para uma criança, um idoso, um jovem, acontecer esse tipo de coisa”, declarou ao jornal.

Derrame de santinhos é crime eleitoral

O derrame de santinhos na porta de colégios na véspera ou no dia da votação é uma prática comum em todas as cidades. No entanto, o ato é considerado um crime eleitoral. Em SP, o Ministério Público Eleitoral (MPE) abriu representação contra 17 candidatos que tiveram santinhos espalhados, conforme o g1.

No Ceará, o MP entrou com ação contra 103 candidatos de diversas cidades que cometeram o crime. Foram notificados 27 candidatos no Crato, 11 em Aracati, 5 em Ipueiras, 4 em Poranga e 56 candidatos no município de Maracanaú.