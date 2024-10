Círio de Nazaré 2024: confira programação completa da festa em Belém

Festa tradicional ocorre desde os anos 1700 e reúne os fieis de Nossa Senhora de Nazaré. Confira a programação de cada dia do evento

Crédito: Rosana Pinto/Diretoria do Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré, festa religiosa tradicional de Belém (Pará) iniciou na última terça-feira, 8, com a Missa dos Comunicadores na Basílica Santuário de Nazaré. A maior festividade religiosa do estado do Pará segue até o dia 28 de outubro.

Um dos pontos altos da festa é a chamada Romaria Fluvial, quando os fieis seguem em procissão com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na Baía do Guajará. O momento está marcado para o próximo sábado, 12 de outubro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja a programação do Círio de Nazaré 2024.