DR com Demori recebe o cineasta Adirley Queirós

Nesta semana, o programa DR com Demori, da, entrevista o cineasta Adirley Queirós. Na conversa com o jornalista Leandro Demori, o premiado diretor compartilha suas origens como jogador de futebol e sua migração para o universo cinematográfico, com 28 anos, ao ingressar no curso de Comunicação com ênfase em Cinema, na Universidade de Brasília. Lá, começou a desenvolver sua relação com a sétima arte. O episódio inédito vai ao ar nesta terça-feira (8), às 23h30.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de uma revolução no atual cenário político institucional brasileiro, Adirley ressalta a necessidade de uma "imagem revolucionária" forte, algo que ele acredita não existir no momento.

O filme retrata um incidente ocorrido nos anos 1980, durante um baile de black music na Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, quando uma ação policial deixou dois homens feridos e com suas vidas permanentemente marcadas. Um terceiro homem, vindo do futuro, investiga o ocorrido para provar que a culpa é da sociedade e seus mecanismos de repressão.

"Eu acho que o sentimento mais interessante do cinema para mim é a possibilidade da gente estar junto e vencer junto. Pelo menos no cinema a gente tem que vencer", destaca o cineasta.

"O barulho era revolução, incomodar seria a revolução. A imagem do looping proletariado tomando conta da narrativa clássica do que é uma luta, do que é o enfrentamento", afirma.

O DR com Demori também está disponível, na íntegra, no YouTube e no aplicativo TV Brasil Play. O programa é transmitido simultaneamente em áudio na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente "DR com Demori", traz personalidades para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.