Tom Zé tem alta hospitalar em São Paulo

Internado no Hospital Beneficência Portuguesa desde o dia 11 de setembro, o cantor Tom Zé recebeu alta médica nesta terça-feira (1º), confirmou o hospital.

O músico foi hospitalizado após cair em sua casa e se queixar de dor de cabeça intensa e persistente.

“Para compartilhar com vocês a notícia de que Tom Zé está internado para tratamento de saúde, aqui em São Paulo. Uma queda em casa motivou essa internação do artista que pula do palco com desenvoltura, ora vejam!", informou um post publicado nas redes oficiais do artista no dia 23 de setembro.